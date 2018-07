Cerca de 15 clientes estavam no local quando os bandidos invadiram a lanchonete. Os criminosos levaram dinheiro e outros pertences dos clientes. Aparelhos celulares dos funcionários do estabelecimento também foram roubados. Um boletim de ocorrência foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins. Funcionários e vítimas irão prestar depoimento sobre o caso.