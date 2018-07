Grupo faz arrastão em prédio no Morumbi, em SP Um grupo armado invadiu um prédio residencial no Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã de hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles roubaram cerca de sete apartamentos. A ação foi possível após um homem se passar por funcionário de uma empresa que prestaria serviços no local.