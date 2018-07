Grupo faz arrastão no Hopi Hari e deixa seis feridos

A Polícia Militar afirmou ter recebido ao menos sete ligações, a partir das 17h30, de pessoas que relatavam roubos, confusão e brigas dentro do parque. Visitantes contaram que houve tumulto e correria quando o grupo começou a agir, roubando objetos pessoais dos frequentadores, como celulares e correntes de pescoço.O Hopi Hari afirmou por meio de nota que o parque foi surpreendido por uma situação atípica e pontual.

Na confusão, seis pessoas acabaram levemente feridas. Segundo o hospital, elas sofreram escoriações sem gravidade e devem ser liberadas ainda nesta terça-feira. No grupo que provocou o arrastão, havia adolescentes e a maioria aparentava ser jovem, segundo o parque.Eles pagaram o ingresso e estavam já dentro do complexo quando efetuaram os roubos e deram início ao tumulto.

Situação atípica. O Hopi Hari afirmou por meio de nota que o parque "foi surpreendido por uma situação atípica e pontual, em que um grupo de visitantes veio com o único e exclusivo propósito de causar perturbações aos demais".

O parque disse ainda que adotou "todas as medidas necessárias para garantir a diversão em um ambiente seguro" e que o efetivo de segurança é dimensionado de acordo com a previsão de público. A assessoria de comunicação também reiterou o compromisso do Hopi Hari de proporcionar lazer e entretenimento com segurança.