Grupo faz arrastão no prédio do prefeito de Jundiaí

Grupo formado por pelo menos 15 assaltantes, alguns armados de metralhadoras, realizou um arrastão no Edifício Méditerranée, prédio residencial de classe média alta, na Rua do Retiro, em Jundiaí. O roubo aconteceu no começo da noite da quinta-feira, 12. No prédio moram o prefeito e um ex-prefeito da cidade. O grupo conseguiu entrar no prédio simulando a entrega de uma encomenda. O porteiro foi rendido e mantido refém na guarita. Os moradores que chegavam ao edifício eram abordados pelos demais criminosos na garagem e obrigados a levá-los até o apartamento. Seis imóveis foram invadidos, entre eles o do ex-prefeito Ary Fossen, de 71 anos. O atual prefeito da cidade, Miguel Haddad, também mora no prédio, mas não teve o apartamento invadido. Os criminosos, depois de duas horas, fugiram levando dois carros de moradores, joias, dinheiro e celulares. Segundo o delegado Luiz Carlos Branco Júnior, o trabalho de identificação dos criminosos ficará dificultado porque na fuga o bando levou os CPUs onde as imagens do circuito interno de TV ficam gravadas. Os dois veículos roubados dos moradores foram abandonados na região. Nenhuma vítima ficou ferida.