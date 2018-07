Grupo faz assalto milionário em Fórum de São Paulo Uma quadrilha especializada invadiu, anteontem à noite, o complexo que abriga o Fórum Regional do Tatuapé e o almoxarifado Central do Tribunal de Justiça, na zona leste da capital. Os equipamentos roubados estão avaliados em cerca de R$ 1 milhão. Os criminosos fizeram nove reféns e ainda levaram um cofre de um caixa eletrônico. Ninguém foi preso. ?Não acreditamos que foi um ataque à instituição da Justiça, mas sim um roubo comum a que estão sujeitas as empresas privadas e públicas. Não roubaram processos, nem documentos? , disse o diretor interino do Fórum do Tatuapé, o juiz José Augusto Genofre Martins. A ação foi bem planejada. Pelo menos dez criminosos fortemente armados participaram do roubo. Eles usavam toucas ninja, coletes à prova de balas e luvas cirúrgicas. E, segundo funcionários, eles tinham informações privilegiadas sobre o prédio e a rotina de trabalho. O assalto começou por volta das 23h30 e terminou às 4 horas. Em menos de dois meses essa é a terceira vez que um fórum vira alvo de criminosos. As informações são do Jornal da Tarde.