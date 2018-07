Grupo faz ato contra violência a moradores de rua em SP Cerca de 200 pessoas realizaram um protesto na manhã de hoje na escadaria da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, contra a violência aos moradores de rua. Denominada "Ato pela vida", a ação foi organizada pelo Movimento Nacional da População de Rua, com apoio do Vicariato do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo.