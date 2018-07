Grupo faz ato para lembrar 35 mil desaparecidos no Rio O grupo Rio de Paz faz um protesto na manhã desta quarta-feira na Praia de Copacabana, no Rio, para lembrar os 35 mil desaparecidos no Estado desde 2007 de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Os ativistas estenderam na areia uma faixa com a pergunta "Onde está Amarildo?", em referência ao pedreiro que sumiu na Rocinha no dia 14, depois de ser levado pela polícia para averiguação.