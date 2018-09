Grupo faz dois assaltos em SP e joga ácido em reféns Quatro pessoas assaltaram na manhã de hoje dois estabelecimentos no bairro Jardim Belém, na zona leste de São Paulo. No primeiro local, uma indústria metalúrgica, o grupo rendeu os funcionários e chegou a jogar ácido em alguns deles com o intuito de incendiá-los. Os criminosos levaram dinheiro e dois veículos da empresa, nos quais fugiram.