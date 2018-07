Grupo faz família refém e acaba preso na zona sul de SP Três pessoas foram presas em flagrante hoje após terem invadido uma residência no bairro Jardim Consórcio, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o grupo estava vestido com uniformes dos Correios e manteve os moradores da casa reféns até a chegada da polícia. Um dos criminosos ficou ferido em troca de tiros com policiais militares. Segundo o boletim de ocorrência, um rapaz que usava o uniforme simulou que iria entregar uma encomenda do Sedex e entrou no imóvel. Com uma arma de fogo, ele anunciou o roubo e facilitou a entrada de mais três rapazes. Todos estavam armados e exigiram objetos de valores das vítimas. Um vizinho percebeu a movimentação e chamou a Polícia Militar (PM), que cercou o local. Com a chegada da PM, os quatro suspeitos começaram a atirar. No revide, um deles foi atingido e socorrido ao Pronto-Socorro Pedreira, onde permanece internado. Um outro suspeitos conseguiu fugir e os outros dois foram presos. Com o grupo, a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 40 e outra 380, além de uma metralhadora 9 mm, que estava com o rapaz que fugiu.