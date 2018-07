Grupo faz família refém por 12h para roubar banco em SP Cinco criminosos mantiveram uma família refém por cerca de 12 horas para roubar uma agência do Santander no centro de Cabreúva, município no interior do Estado. O grupo levou mais de R$ 100 mil do banco. Segundo a Polícia Civil, os cinco reféns foram libertados ilesos. Os acusados fugiram. O crime teve início por volta das 20 horas de ontem. Encapuzados e armados, os ladrões renderam a funcionária do banco A.G., de 26 anos, quando ela chegava em casa e queriam obrigá-la a ir até a agência. Mas, ao receberem a informação de que o cofre não poderia ser aberto à noite, invadiram a casa dela, onde estavam seus pais e avós maternos, e lá permaneceram até o início da manhã de hoje. Pouco antes das 8 horas, três criminosos colocaram A.G. no carro do pai dela e seguiram até o banco. Lá, obrigaram a funcionária a abrir o cofre e, depois de pegarem o dinheiro, ligaram para os dois comparsas que haviam ficado na residência com os demais reféns. Em seguida, a dupla deixou a casa no carro do avô da funcionária do banco.