Grupo faz 'manifestação zen' no gramado do Congresso Diferentemente dos protestos que reuniram multidões barulhentas e indignadas nas últimas semanas, o gramado do Congresso Nacional recebeu na noite desta quarta-feira um grupo de aproximadamente 100 "militantes espiritualistas" num "ato zen". Em posição de lótus, os manifestantes não gritavam, não criticavam ou atacavam os parlamentares, apenas se sentaram diante do Congresso para "emanar" energia positiva e "iluminar" a sabedoria de deputados e senadores.