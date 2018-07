Grupo faz médico refém por 3h em SP e gasta R$ 8 mil

A vítima, que não quis se identificar, contou que, ao descer de seu veículo, às 20h40, foi abordado por quatro homens, três deles armados, e obrigado a retornar ao carro. "Falei que não me importava com o dinheiro, podiam levar o que quisessem. Eles disseram que não iriam me machucar, queriam apenas sacar dinheiro", relatou. O quinto bandido dirigia um Celta preto.

O médico passou para o banco de carona e um dos menores assumiu o volante. Pararam próximo ao Shopping Continental, no Parque Continental, e um deles seguiu para o shopping com os cartões da vítima. "Pouco tempo depois ele ligou para o comparsa e falou que iria efetuar compras. Perguntou quais produtos eles queriam", contou o médico. Diversos tênis, bonés e roupas foram comprados. Em apenas uma das lojas, o bandido gastou R$ 2.250.

Os criminosos rodaram com o veículo pela Marginal Pinheiros para não levantar suspeita. Em outra conversa, os criminosos combinaram de se encontrar perto de um supermercado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Policiais das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), após denúncia de uma testemunha que ligou para o 190, patrulharam a região e encontraram o veículo parado. "Fizemos o cerco e os suspeitos se entregaram sem resistir. Vimos então que duas das armas eram réplicas de pistola", disse o tenente Silvio Rodrigo Pronestino. A terceira arma era um revólver calibre 38. Um taser (arma de choque elétrico) de uso restrito também estava com os suspeitos.

Os outros dois homens foram detidos pela Rota perto do supermercado, depois de comprarem bebidas com os cartões da vítima. Foram presos Tiago Silva do Nascimento, de 20 anos, e Fagner Brito da Conceição, de 19, além de apreendidos três adolescentes de 15, 16 e 17 anos. Todos os produtos e o dinheiro acabaram recuperados. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial.