Grupo faz protesto contra monotrilho em SP

O grupo está ameaçado pelo percurso da futura Linha 17- Ouro do Metrô de São Paulo que deve passar por alguns bairros da zona sul e pode desapropriar algumas residências. O grupo pede que a linha seja subterrânea como as demais linhas do Metrô.

A manifestação começou por volta das 8h e continuava às 10h20, afirma a Polícia Militar. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que o protesto não ocupa nenhuma via da Avenida Morumbi e o tráfego é tranquilo na região.