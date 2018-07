Grupo faz reféns em hotel após confronto com PM no Rio Um grupo com dez supostos traficantes invadiu hoje o hotel Intercontinental, em São Conrado, no Rio de Janeiro, após troca de tiros com a polícia. Vinte pessoas foram mantidas reféns, mas acabaram liberadas no final desta manhã. Os dez bandidos que estavam no hotel se entregaram aos policias do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope).