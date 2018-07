Grupo faz uma pessoa refém para roubar loja em SP

Duas pessoas armadas abordaram o aposentado M.A.S, de 79 anos. Eles deixaram o aposentado em um cativeiro na zona norte da capital paulista. Em seguida, o veículo da vítima foi usado no roubo à loja na Vila Aeroporto, em Guarulhos. Seis pessoas, entre elas uma mulher, participaram do crime. Quatro delas estavam armadas. O proprietário e dois funcionários da loja foram colocados nos provadores enquanto o grupo recolhia as mercadorias.

As vítimas teriam dito à PM que ouviram os integrantes da quadrilha comentarem que um deles pertencia à gangue da marcha à ré. Assim que os ladrões deixaram o estabelecimento, a PM foi acionada e informada sobre as características dos criminosos. No Parque Edu Chaves, zona norte da capital, PMs da Força Tática do 43º Batalhão encontraram o veículo, ocupada apenas por um casal, que foi preso. Daniel José de Santana, de 23 anos e Abigail da Silva, de 19 anos, foram levados ao 73º Distrito Policial (Jaçanã).

Conforme os policiais, no momento da prisão, Santana usava um boné roubado da loja, ainda com a etiqueta. A polícia descobriu que Abigail mora no mesmo Cingapura onde o aposentado dono do veículo foi mantido refém. Em buscas na casa de Santana, a polícia localizou as mercadorias roubadas da loja. Segundo a PM, ele já tem passagem por homicídio.