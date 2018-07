Grupo fecha avenida Brasil e promove arrastão no Rio De seis a oito motoristas foram assaltados, por volta da 1h30 desta madrugada de terça-feira, 28, na pista lateral sentido centro da Avenida Brasil na região de Guadalupe, na zona norte do Rio. Cerca de dez bandidos, entre eles quatro mulheres, todos armados, fecharam a pista e abordaram as vítimas, que tiveram objetos levados pelos criminosos.