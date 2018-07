Grupo flagrado com carros roubados é preso

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o bando abordou um engenheiro no momento em que chegava na casa da namorada. A vítima foi levada no banco de trás de seu carro - um Gol preto - até uma agência bancária. O quarteto levou a carteira, um telefone celular e um relógio de pulso da vítima. Após um saque realizado, o engenheiro foi abandonado no bairro Balneário São José.

Os três maiores de idade - de 18, 20 e 25 anos - foram indiciados por receptação dolosa e formação de quadrilha, e o adolescente de 16 anos foi encaminhado ao SOS Criança. Não houve indiciamento por roubo, já que nenhum deles foi reconhecido pelas vítimas. Um dos detidos estava com uma arma de brinquedo.