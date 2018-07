Grupo gay organiza 'Natal rosa' em Amsterdã

Um grupo gay holandês organizou o festival "Natal rosa" pela primeira vez em Amsterdã, apresentando um presépio com dois Josés e duas Marias. Outras atrações no festival de 10 dias incluem festas, um mercado a céu aberto, filmes gays, um ringue de patinação no gelo e missas no dia de Natal. O presidente do grupo ProGay, Frank van Dalen, diz que o evento pretende aumentar o número de opções para homens e mulheres homossexuais durante a semana de feriado. Ele disse nesta segunda-feira, 8, que o festival também encorajaria as pessoas a pensarem sobre a homossexualidade e a religião. Alguns grupos católicos protestaram. A organização Cristãos pela Verdade disse que a idéia "ludibria conceitos fundamentais do Evangelismo."