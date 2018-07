Grupo invade apartamento de Agnaldo Timóteo em SP Três assaltantes, dois deles encapuzados, armados de revólver, pistola e espingarda, invadiram na noite de ontem o apartamento do cantor e vereador Agnaldo Timóteo, na região central de São Paulo. O cantor não estava no apartamento no momento da invasão, pois participava de uma gravação de programa de televisão. Duas pessoas foram rendidas pelo trio. O porteiro foi rendido e trancado no carro dos assaltantes que invadiram o apartamento, pois a porta estava destrancada, segundo o parlamentar. Os criminosos não citaram o nome de Agnaldo, apenas disseram que queriam levar o cofre. Na fuga, o trio levou o porteiro como refém, mas abandonou a vítima no bairro de Cidade Jardim, na zona sul de SP.