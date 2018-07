Grupo invade banco dentro do Fórum de Penápolis-SP Dois homens invadiram na madrugada de ontem uma agência bancária da Nossa Caixa localizada dentro do Fórum de Penápolis, cidade do interior de São Paulo. Este é o segundo roubo no local em cerca de 10 dias, segundo informações do Fórum do município. A polícia não conseguiu prender os suspeitos.