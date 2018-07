Grupo invade condomínio e assalta apartamentos em SP

Depois do assalto, as vítimas foram levadas ao 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi. Uma professora, de 61 anos, disse à polícia que foi abordada por dois homens armados ao chegar em seu apartamento. Ela disse que foi mantida refém por aproximadamente uma hora. Outra professora, de 52 anos, também foi feita refém. Mais dois moradores afirmaram que os criminosos invadiram seus apartamentos.

Ao todo, o bando levou 32 joias, seis relógios de pulso, cinco perfumes e R$ 6 mil. O caso foi registrado como roubo e furto qualificado. Ninguém foi preso até o início da tarde de hoje. O Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) investiga o caso.