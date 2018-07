Grupo invade condomínio em Vinhedo; presos suspeitos

Policiais militares do 35º Batalhão do Interior foram acionados por seguranças do condomínio após os criminosos pularem o muro, invadirem pelo menos três casas e fugirem com joias, dinheiro e eletroeletrônicos.

O roubo teria durado pelo menos duas horas. Guardas civis municipais e policiais militares detiveram horas depois, em Louveira, cidade vizinha, cinco homens que ocupavam um veículo.

Com o grupo, suspeito de ser o mesmo que realizou o assalto, foram apreendidos alguns objetos, entre eles duas armas, uma espingarda calibre 12 e uma pistola.