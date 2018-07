Grupo invade e rouba laboratório na Grande SP Cerca de 20 homens fortemente armados invadiram e roubaram o Complexo Industrial da Eurofarma, em Itapevi, na Grande São Paulo, durante esta madrugada. Depois de render os porteiros do local, o grupo carregou caminhões com medicamentos e fugiu. De acordo com a Polícia Militar, até as 14h20 desta segunda-feira, ninguém havia sido preso.