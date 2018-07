Grupo invade Ilhabela-SP e explode caixas eletrônicos Em uma ação cinematográfica, com direito a rajadas de tiros, lojas destruídas, carro incendiado e uma fuga de lancha, cerca de 30 homens encapuzados e fortemente armados explodiram cinco caixas eletrônicos no centro de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e fugiram com R$ 226 mil. A ação aconteceu por volta das 4 horas desta terça-feira e deixou um homem ferido. Ele passava pelo local na hora do crime. Ninguém foi preso.