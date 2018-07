Grupo invade MP em São Paulo e leva caixa eletrônico

Em dois carros, os bandidos se aproveitaram do momento em que as faxineiras chegavam para trabalhar. Segundo a Polícia Federal, eles renderam duas mulheres e depois dois seguranças terceirizados. Os funcionários foram mantidos em uma sala enquanto os criminosos seguiram de carro até a garagem subterrânea do prédio, onde havia um único caixa eletrônico. Um dos veículos usados pelo bando era uma Fiorino. O caixa foi retirado por inteiro e levado pelos bandidos. Segundo o delegado Sérgio Antônio Trevelin, a máquina havia sido abastecida no dia anterior. Ele não divulgou os valores disponíveis no equipamento.

Embora tudo indique que os bandidos estavam informados sobre a situação do caixa, Trevelin diz que ?não há por que investigar funcionários nesse primeiro momento?. A investigação, segundo ele, deve levar cerca de 40 dias para ser concluída. Os bandidos não estavam encapuzados, o que pode facilitar a investigação. O delegado acredita que além dos dez homens que invadiram o prédio havia bandidos do lado de fora. A Assessoria de Imprensa do MPF informou que todo o prédio conta com vigilância eletrônica. As imagens gravadas dos ladrões estão sendo analisadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.