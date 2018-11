Grupo invade prédio desocupado do INSS em Curitiba Um grupo com aproximadamente 150 pessoas invadiu, na manhã de hoje, um prédio pertencente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no centro de Curitiba. "É um símbolo dos imóveis públicos que não cumprem o interesse social", disse um dos coordenadores do Movimento Nacional União por Moradia Popular no Paraná, Roland Rutyna. Segundo ele, a saída do local dependia de orientação nacional do movimento. O INSS entrou com pedido de reintegração de posse.