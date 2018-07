Grupo invade prédio e leva carros no Morumbi, em SP Uma quadrilha formada por cerca de oito homens invadiu na manhã de hoje um edifício residencial no bairro Portal do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), o grupo fugiu levando dois veículos de moradores. O caso vai ser registrado no 89° Distrito policial (DP). De acordo com policiais da delegacia, nenhuma vítima havia comparecido ao DP para registrar ocorrência.