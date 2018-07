Dois zeladores estavam no edifício, no número 403 da avenida, no momento da invasão. Segundo agentes do 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde a ocupação foi registrada, os homens não foram agredidos, mas continuam no local.

Entre os 400 sem-teto que invadiram o prédio, há crianças e mulheres. O edifício com salas comerciais, de acordo com a PM, estava vazio e com placas para ser alugado.