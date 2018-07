Grupo invade prédio no Centro e faz reféns

Por volta das 0h30 desta segunda-feira, o grupo invadiu o prédio, localizado na Avenida 9 de Julho, no Jardim Bela Vista, informou a polícia. Segundo uma das vítimas, uma analista de 30 anos, três homens - dois deles armados - entraram em seu apartamento e roubaram seus pertences. Segundo informações que a mulher forneceu à polícia, após o roubo, os homens a levaram para um outro apartamento, onde havia mais reféns.

De acordo com a Secretaria, os assaltantes estavam se comunicando por telefones celulares com outros membros do grupo que estavam nos demais andares do prédio. Todos fugiram levando câmeras fotográficas, telefones celulares, computadores, laptops, dinheiro, cartões bancários e documentos.

Segundo a Secretaria, os estudantes estrangeiros que foram feitos de reféns têm entre 20 e 25 anos de idade.