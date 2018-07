Grupo invade prédio no Jacarezinho, Rio

RIO - Um grupo com aproximadamente 300 pessoas ocupou um prédio na Rua Dois de Maio, no Engenho Novo, zona norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira, 31.

Segundo a Polícia Militar, as famílias são da comunidade do Rato Molhado e querem que sejam construídas moradias no local que abrigava uma empresa telefônica.

Policiais do 3º Batalhão (Méier) estão no local, mas ainda não há informações sobre remoções. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo). O Rato Molhado fica perto da favela do Jacarezinho, que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).