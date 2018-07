Grupo LAN-TAM poderia duplicar frota em uma década--jornal

Mauricio Amaro, que atualmente é vice-presidente da empresa brasileira e está prestes a se tornar chefe da Latam Group, como será chamada a empresa resultante da combinação de TAM e LAN, também disse ao jornal chileno El Mercurio esperar que o grupo esteja voando para a Ásia dentro do mesmo período.

"Quantos aviões, é difícil dizer, mas é provável dobrar a nossa frota durante este período, atingindo cerca de 450 ou 500 aeronaves", disse ele. "E certamente também podemos estar voando para a Ásia, que hoje não é viável", disse ele.

LAN e TAM anunciaram no mês passado que haviam começado a definir a estrutura corporativa do grupo, que deve se converter em uma das maiores companhias aéreas do mundo.

No Brasil, o acordo multimilionário para criar o novo grupo LATAM Airlines Group já passou dois ou três obstáculos e continua sujeito à aprovação antitruste.

O tribunal antitruste do Chile TDLC aprovou o acordo em setembro, derrubando um grande obstáculo, mas impôs 11 condições, três das quais foram objeto de recurso pela LAN para a Suprema Corte do país.