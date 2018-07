Grupo leva caixa eletrônico de agência bancária em SP Armada com metralhadoras, uma quadrilha invadiu na madrugada de hoje uma agência do Banco do Brasil localizada na Vila Jaguara, zona oeste da capital, próximo da divisa com Osasco. Após estourarem o vidro do hall do auto-atendimento, os suspeitos retiraram um caixa eletrônico inteiro, de cerca de 500 quilos, dos cinco existentes naquele setor da agência. O bando fugiu em três veículos, segundo uma testemunha. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.