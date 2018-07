Grupo leva caixa eletrônico de posto no interior de SP Um grupo de assaltantes armados roubou, por volta das 3h45 desta madrugada, um caixa eletrônico do Banco do Brasil instalado em um posto de gasolina, na Rua dos Expedicionários, no bairro Crispim, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba.