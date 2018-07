Grupo leva manifestantes às ruas em data simbólica

Em São Paulo, cerca de 100 manifestantes se reuniram no início da noite no vão livre do Masp e bloquearam a Avenida Paulista. Por volta das 20h, um manifestante com megafone pediu um minuto de silencio pelas vítimas da PM. Eles se sentaram no chão da avenida na esquina com a Avenida Brigadeiro Luis Antônio e depois bateram palmas.

No Ibirapuera, pararam em frente ao diretório estadual do PMDB e gritaram contra o partido e a favor da autogestão.

No Rio, os ativistas saíram da Candelária às 18 horas e seguiram pela avenida Rio Branco até a Cinelândia. Dali seguiram até a Assembleia Legislativa. A PM acompanhava o ato, pacífico. O grupo fez diversas reivindicações, entre elas a libertação de Jair Seixas, o Baiano, preso após manifestação realizada em 15 de outubro.

A máscara de Guy Fawkes, figura histórica da Conspiração da Pólvora, ocorrida na Inglaterra do século 17, voltou a aparecer nas manifestações. O rosto do personagem ficou famoso com o filme V de Vingança.