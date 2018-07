Grupo liderado por Permira comprará Ancestry.com por US$1,6 bi

A companhia, cujo site ajuda usuários a investigar as raízes de suas famílias, fechará capital a 32 dólares por ação, um prêmio de 10 por cento em relação ao preço do papel no fechamento de sexta-feira, de 29,18 dólares.

A ação da empresa encerrou o pregão na Nasdaq em alta de 2,27 por cento a 31,45 dólares. O papel acumulou ganho de 17 por cento desde 5 de junho quando o site disse estar buscando um comprador.

Ser controlado por private equity e ter uma base de donos muito menor coloca o Ancestry.com em uma posição melhor para conseguir crescimento a longo prazo, disse o analista Edward Williams, do BMO Capital Markets U.S. "A realidade de seu modelo de negócios é que ele permite volatilidade em excesso nas ações", disse Williams.

A empresa, que patrocionou a versão norte-americana da popular série britânica "Who Do You Think You Are?", sofreu um golpe em maio quando o canal de televisão NBC decidiu não renovar o programa para uma quarta temporada.

O programa, baseado em investigar os históricos familiares de celebridades por meio dos bancos de dados do Ancestry.com, era um importante motor de novas adições de assinantes para o site. O Ancestry.com, que abriu capital em 2009, tem cerca de 2 milhões de assinantes.