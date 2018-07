"Em devoção à política de atingir salas de operação de aviões sem pilotos, os mujahideens (combatentes sagrados) atacaram com força uma dessas salas na sede do Ministério da Defesa", disse Ansar al-Sharia (Partidários da lei Islâmica) em uma mensagem postada no Twitter, no início desta sexta-feira.

O grupo é ligado da Al Qaeda na Península Arábica.

(Reportagem de Mahmoud Habboush)