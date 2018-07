Grupo ligado à Al Qaeda reivindica responsabilidade por atentado em Beirute Uma declaração em nome do grupo militante Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), ligado à Al Qaeda, assumiu a responsabilidade neste sábado por um atentado suicida no reduto do Hezbollah no sul de Beirute, que matou pelo menos cinco pessoas há dois dias.