Grupo manifesta apoio a Isaías Raw

Um grupo de professores universitários e sociedades científicas divulgou um manifesto de apoio ao pesquisador Isaías Raw, presidente da Fundação Butantã. Raw cumpre afastamento de 20 dias do cargo por recomendação do Ministério Público de São Paulo, que investiga denúncia de desvio de verbas da fundação. O promotor Airton Grazzioli, responsável pelo caso, afirma não ter encontrado nenhum indício de que Raw tenha participado do esquema, mas questiona a gestão do pesquisador.

A ideia do manifesto partiu da geneticista Mayana Zatz, do Centro de Pesquisas do Genoma Humano da Universidade de São Paulo (USP), e de Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da mesma instituição. "Gostaríamos de ter divulgado a carta há uma semana, mas esperamos para contar com mais assinaturas", explica.

Ontem, o texto, apresentado por Saldiva, foi aprovado por unanimidade na reunião da congregação da Faculdade de Medicina da USP. A Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, também presentes no evento, associaram-se à iniciativa.

Mayana também conseguiu o apoio da Sociedade Brasileira de Bioquímica e da Sociedade Brasileira de Genética. Além da pesquisadora, os professores Celso Lafer, da Faculdade de Direito da USP, e Erasmo Magalhães Castro de Tolosa e Ricardo Brentani, eméritos da Faculdade de Medicina da USP, também assinam o manifesto.

OBJETIVOS

A cientista afirma que o manifesto tem dois objetivos principais. O primeiro é expressar publicamente apoio a Raw em um momento difícil. O segundo é manifestar o desejo de que ele retorne, o quanto antes, ao seu trabalho no Instituto Butantã. "Ele realiza tarefas muito importantes para o País", aponta Mayana. "Basta pensar nos seus esforços para produção nacional de vacinas e, agora, das imunizações contra a gripe suína." Saldiva também destacou o impacto do empreendedorismo de Raw.