Grupo mantém 14 pessoas reféns por 7 horas no PR Quatorze pessoas foram mantidas reféns por mais de sete horas durante a noite de ontem e a madrugada de hoje na Fazenda Charlote, em Tibagi, a cerca de 220 quilômetros de Curitiba, na região central do Paraná. Todos, entre eles os proprietários da fazenda, foram levados à residência do caseiro enquanto cinco criminosos recolhiam objetos em quatro casas. Foram levados eletroeletrônicos, computadores, celulares e três veículos - uma caminhonete, um automóvel e um caminhão. Até o começo desta tarde, apenas a caminhonete havia sido encontrada abandonada em Castro, município vizinho.