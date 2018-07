Grupo mantém família refém durante dez horas em SP

Antes de ser rendida, a mulher do proprietário conseguiu mandar uma mensagem via celular para a polícia. A Polícia Militar de Araçoiaba da Serra cercou a chácara, mas os bandidos reagiram atirando. Com o pedido de reforço, vinte viaturas e um helicóptero da Polícia Militar baseado em Sorocaba foram deslocados para a região.

Os bandidos, entre eles um adolescente de 17 anos, acabaram se entregando. As armas foram apreendidas e os bens furtados - dinheiro, relógios, celulares e notebooks -, recuperados. Os integrantes da quadrilha, todos moradores de Sorocaba, são suspeitos de outros assaltos a chácaras na região.