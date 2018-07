Grupo mapeará risco em plataformas de petróleo

Composto por membros do Ibama, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Petrobrás e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o grupo quer saber da petrolífera qual é o plano de ação no caso de um acidente semelhante ao dos EUA. A primeira reunião será na sexta-feira, com a participação da ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.

"A missão do grupo será apresentar ao Estado do Rio uma análise do que aconteceu lá (no Golfo do México), saber em quais circunstâncias nós operamos e como está nosso plano de contingência em comparação ao que foi adotado nos EUA", disse a secretária estadual do Meio Ambiente, Marilene Ramos.

A coleta de informações será dividida em três partes: como evitar o acidente, o que fazer para conter a mancha e, posteriormente, como minimizar os danos à costa.

Monitoramento. Em 2000 e 2001, acidentes no Rio e Paraná atingiram áreas de preservação e provocaram críticas sobre o tempo de reação da Petrobrás. Após os acidentes, a companhia alterou sua política de meio ambiente e segurança, criando centros de controle de vazamento em oito Estados. O investimento foi de R$ 164 milhões.