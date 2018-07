Grupo mata 3 da mesma família em Feira de Santana-BA Um grupo de cinco homens encapuzados matou na madrugada de hoje três integrantes de uma família, no Conjunto Fraternidade, em Feira de Santana, a 110 quilômetros a oeste de Salvador. De acordo com testemunhas, a quadrilha chegou em um carro, invadiu a casa e obrigaram todos - inclusive três crianças que estavam no local - a sair da residência. As três vítimas, então, foram mortas a tiros, a 300 metros do imóvel.