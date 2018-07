Grupo monta acampamento cigano no Lollapalooza

Liderado pelo ucraniano Eugene Hutz, um expatriado que praticamente já domina a noite da Lapa, no Rio, onde tem casa, o Gogol Bordello já veio ao Brasil duas vezes para tocar. Dessa vez, não trouxe suas dançarinas de apoio, mas o público compensou com uma verdadeira farra coletiva. O publico foi à loucura já na segunda música, Revolution Has Just Begun. Instalaram uma roda de mosh na frente do palco, e Hutz cantou um trecho de "Ai se eu te Pego", de Michel Teló. "Where are you now, my companjeira", diz uma das músicas de Hutz, em uma espécie de esperanto musical que todo mundo entende perfeitamente, e não se faz de rogado.