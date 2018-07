Grupo muçulmano holandês é multado por cartum sobre Holocausto

A corte de apelação da cidade de Arnhem, no oeste do país, indeferiu a decisão pela absolvição de uma corte de menor instância, dizendo que o cartum, publicado no site da Liga Árabe Europeia (AEL) em 2006, é "desnecessariamente pernicioso."

"O tribunal ressalta que a Corte Europeia de Direitos Humanos, que considera a liberdade de expressão de extrema importância e a defende amplamente, não abre exceções para a negação ou a banalização do Holocausto", disse a corte.

O tribunal também impôs um período de 2 anos de condicional para a AEL.

O cartum mostra dois homens em Auschwitz observando vários corpos. "Eu não acho que são judeus", diz um deles. O outro responde: "Temos de chegar aos 6 milhões de alguma maneira." Seis milhões de judeus morreram durante o Holocausto.

O grupo holandês afirma que não tinha intenção de contestar o Holocausto, mas queria pelo contrário salientar o que classificou de duplo padrão na liberdade de expressão.

A AEL publicou o desenho em 2006 depois que um jornal dinamarquês publicou um cartum do profeta Maomé que causou revolta entre muçulmanos de muitos países.

(Reportagem de Gilbert Kreijger)