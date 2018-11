Grupo nos EUA quer dar nome de Bush à estação de esgoto

Um grupo de moradores de São Francisco quer pagar um tributo inusitado ao presidente George W. Bush quando ele deixar a Casa Branca: dar seu nome a uma estação de tratamento de esgoto. O grupo, auto intitulado Comitê Memorial Presidencial de São Francisco, quer que a proposta seja votada nas eleições presidenciais em novembro. "É importante relembrar os nossos líderes dentro do contexto histórico correto", disse o organizador do projeto, Brian McConnell. O grupo submeteu ao Departamento Eleitoral de São Francisco uma petição contendo mais de 12 mil assinaturas. Se pelo menos 7.168 delas forem consideradas válidas, a pergunta sobre se a Usina de Controle de Poluição da Água de Oceanside deverá ter seu nome trocado para George W. Bush será incluída na cédula de votação em novembro. "No caso do presidente Bush, acreditamos que estaremos limpando uma sujeira significativa pelos próximos 10 ou 20 anos. Achamos que é um tributo justo", disse McConnell. O Partido Republicano critica o plano e disse que vai lutar contra a aprovação da medida. Uma autoridade da cidade também discorda do objetivo da proposta e enfatiza que a usina oferece "benefícios ambientais extraordinários". "Não compartilhamos com os autores da petição da idéia que eles têm sobre o que o atual presidente produziu", disse Tony Winnicker, da Comissão de São Francisco de Utilidades Públicas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.