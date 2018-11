Grupo Odebrecht vê receita 5% maior em 2009

O grupo está vendo suporte de seus negócios durante a maior crise financeira das últimas décadas nos pacotes governamentais que estão estimulando negócios em infraestrutura e energia, afirmou o presidente da empresa, Marcelo Bahia Odebrecht, durante o Reuters Latin American Investment Summit.

No segmento de construção, a Odebrecht - que atua em 15 países além do Brasil - tem atualmente uma carteira de encomendas de 18 bilhões de dólares, ante 13 bilhões de dólares no final de 2007.

Desse total, cerca de 70 por cento está no exterior, com os EUA, epicentro da crise financeira, representando 500 milhões de dólares, cifra recorde para o país. As obras estão sobretudo na Flórida e na reconstrução de New Orleans, devastada pelo furacão Katrina em 2005, com recursos públicos.

Outro negócio que deve apresentar expansão é o imobiliário, em que o grupo lançou 300 milhões de dólares em projetos em Angola somente no primeiro trimestre, "quase tudo vendido". No Brasil, a relativamente nova divisão Bairro Novo do grupo, uma parceria com a Gafisa, vê oportunidades com o pacote habitacional lançado em março pelo governo para construção de 1 milhão de moradias populares subsidiadas.

Diante do movimento gerado pelos planos de incentivo à economia em lugares como Brasil e Estados Unidos e apoio financeiro de agências de fomento, o grupo prevê investir 9 bilhões de dólares entre 2009 e 2011, montante 50 por cento superior ao aplicado no triênio anterior.

Um dos maiores aportes envolve três sondas que serão afetadas pela Petrobras. A primeira delas estará pronta entre o final deste ano e o começo de 2010. Apesar de alguma dificuldade na obtenção de financiamento para as outras duas sondas, a previsão das entregas estão mantidas para entre 2011 e 2012, segundo Odebrecht. O grupo espera finalizar em agosto um empréstimo de 1,3 bilhão de dólares, vindo de agências de crédito na Coréia do Sul e Noruega, entre outras.

O empresário, herdeiro de uma tradição de gestão familiar iniciada no início dos anos de 1920, afirmou que a única companhia do grupo que ele descarta abertura de capital é a construtora, "porque o mercado de capitais não entende o mercado de construção".

SANTO ANTÔNIO ANTECIPADA

Em energia, a Odebrecht tem atuado como fornecedora de equipamentos para a indústria de petróleo e gás, no segmento de álcool (através da controlada ETH Bioenergia) e em hidrelétricas.

A Odebrecht, segundo o presidente do grupo, deve antecipar em quatro meses, para janeiro de 2012, a entrada em operação da usina de Santo Antônio, em Rondônia, devido ao andamento do projeto "melhor que do que o esperado".

A empresa está costurando aliança com seus antigos rivais --que constroem a usina de Jirau, também no Madeira-- para obter sinergias relacionadas aos custos sócioambientais do empreendimento, que exigirão quase 2 bilhões de reais quando considerado todo o complexo no Madeira, disse Odebrecht.

Sobre o Equador, que ratificou em outubro passado a expulsão da construtora do grupo do país por conta de divergências sobre a construção da hidrelétrica de São Francisco, o empresário disse que todos os contratos naquele país foram encerrados em dezembro "amigavelmente".

RECUPERAÇÃO NA PETROQUÍMICA

No setor petroquímico, em que a Odebrecht controla a Braskem, o empresário disse que a indústria passou por um "desastre em janeiro e fevereiro", diante da acentuada queda na demanda gerada por consumo de estoques dos clientes combinada com entrada em operação de novas fábricas.

"Mas, ao que tudo indica, em março e abril já se voltou a níveis normais de produção", disse Odebrecht, que vê o cenário para a Braskem nos próximos meses melhorando devido a preços do petróleo abaixo dos de 2008, dólar acima de 2 reais e início dos efeitos dos pacotes de incentivo à economia global.

A Braskem divulgou nesta quarta-feira queda de 88 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre, mas conseguiu reverter o prejuízo dos últimos três meses de 2008 .

