Grupo Pão de Açúcar desacelera crescimento nas mesmas lojas no 1o tri

Entre janeiro e março, as vendas brutas consolidadas nas mesmas lojas avançaram 6,3 por cento ante igual período do ano passado, recuo ante o avanço de 10,8 por cento mostrado no trimestre anterior, também na comparação anual.

"Algumas categorias como mercearia e peixaria foram negativamente impactadas em função do deslocamento da Páscoa para o segundo trimestre", disse a companhia.

No primeiro trimestre, as vendas na categoria de alimentos cresceram apenas 3 por cento nas mesmas lojas, ante 9,8 por cento no quarto trimestre de 2013. Sem o efeito calendário, disse a companhia, o aumento teria sido de 6 por cento nos três primeiros meses de 2014 sobre igual etapa do ano passado.

Maior concorrente do GPA, o Carrefour divulgou na quinta-feira um avanço de 6,4 por cento nas vendas nas mesmas lojas no Brasil, numa aceleração ante o crescimento de 5,6 por cento do último trimestre de 2013.

No front das vendas líquidas, por outro lado, o GPA conseguiu aumento de dois dígitos, apoiado pela inauguração de 124 lojas nos últimos 12 meses, sendo 21 delas no primeiro trimestre. As vendas líquidas consolidadas avançaram 11,9 por cento sobre um ano antes, a 14,97 bilhões de reais.

Os maiores destaques ficaram com a divisão de comércio eletrônico Nova Pontocom e com a rede de autosserviço Assaí, que viram a receita líquida avançar 52,6 e 40,4 por cento no período, respectivamente.

Enquanto o GPA Alimentar mostrou crescimento de 11,4 por cento na receita líquida do primeiro trimestre, a 8,22 bilhões de reais, a Via Varejo --empresa de móveis e eletroeletrônicos do grupo-- viu uma alta de 5,8 por cento na mesma linha, a 5,44 bilhões de reais.

Segundo o GPA, as bandeiras Pão de Açúcar e Extra apresentaram desempenho "em linha com as expectativas da companhia e seguem ganhando participação de mercado".

A empresa também disse que o desempenho da Via Varejo veio dentro do esperado "para esse período que não registrou eventos comerciais relevantes".

Às 11h34, a ação do GPA subia 1 por cento, a 105,50 reais. O Ibovespa tinha variação negativa de 0,06 por cento no mesmo momento.

(Por Marcela Ayres)