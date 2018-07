Grupo pede pressa em desapropriação Um grupo com 160 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) acampou ontem na divisa da fazenda Santa Maria da Várzea, em Itapetininga, a 162 quilômetros de São Paulo. Os barracos foram montados entre a cerca da propriedade e o asfalto da estrada vicinal do bairro da Chapadinha. O objetivo é apressar o processo de desapropriação das terras para a reforma agrária.