Grupo preso em assalto com reféns a fast-food em Mauá

Três dos criminosos tentaram fugir e foram dominados pela Polícia Militar, acionada por uma das vítimas. Um quarto correu para os fundos do estabelecimento, onde fez dois funcionários reféns. Após negociação com policiais do 30º Batalhão, o criminoso, armado com uma metralhadora caseira calibre 45, resolveu se render. "As conversas duraram cerca de 15 minutos com o assaltante. Não houve disparos de ambos os lados e todas as vítimas ficaram ilesas", relatou o tenente Andrey Sudatti, da Força Tática do 30º Batalhão e comandante do policiamento noturno em Mauá.

Segundo ainda o oficial da PM, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido. Havia cerca de 20 pessoas dentro do restaurante quando o local foi invadido pela quadrilha. Um revólver calibre 38, pertencente aos criminosos, cerca de R$ 1.100,00, parte roubado do caixa, oito celulares, relógios, carteiras e joias em geral também foram apreendidos pela polícia com os bandidos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial central de Mauá. Segundo a polícia, um dos assaltantes, com idades entre 22 e 26 anos, já tem passagem por roubo, o outro, por receptação.