Grupo pró-moradia protesta em frente à Prefeitura de SP Os cerca de 100 manifestantes que se concentraram em frente ao edifício ocupado na Rua Couto de Magalhães, na região da Luz, centro de São Paulo, já estão na sede da Prefeitura. Por volta de 12h30, o grupo chegou ao Viaduto do Chá e bloqueou o trânsito no local. Eles dizem que só desocuparão a via quando forem recebidos pelo secretário municipal de Habitação, Floriano de Azevedo Marques.